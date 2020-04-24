1500 военнообязанных могут призвать на воинские сборы в Казахстане

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На сайте Министерства обороны опубликован проект приказа министра обороны Нурлана Ермекбаева о призыве 1500 военнообязанных на воинские сборы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«В соответствии с подпунктом 1) статьи 33 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих» ПРИКАЗЫВАЮ:
Департаменту организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства обороны Республики Казахстан после его первого официального опубликования;
направление сведений в Юридический департамент Министерства обороны Республики Казахстан об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан», — говорится в документе.
Приказ будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Напомним, что 2 апреля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о призыве военнообязанных на специальные сборы.