О совершении убийства несовершеннолетнего нам сообщили жители Костаная. Согласно поступившей информации причиной смерти 16-летнего юноши стали ножевые ранения.
В Департаменте полиции Костанайской области, в ответ на наш запрос, сообщили, что подозреваемый в совершении преступления задержан.
По факту убийства полицией начато досудебное расследование.
Предварительно установлено, что мужчина, нанёс ножевые ранения подростку, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта. Как сообщили наши читатели, в преступлении подозревается знакомый матери погибшего.
Отмечается, что ход расследования находится на контроле у руководства Департамента полиции и прокуратуры города Костанай. Ранее сообщалось, что за первую неделю 2025 года на территории области зарегистрировано четыре факта причинения тяжкого вреда здоровью.