О совершении убийства несовершеннолетнего нам сообщили жители Костаная. Согласно поступившей информации причиной смерти 16-летнего юноши стали ножевые ранения.

В Департаменте полиции Костанайской области, в ответ на наш запрос, сообщили, что подозреваемый в совершении преступления задержан.

По факту убийства полицией начато досудебное расследование.

Предварительно установлено, что мужчина, нанёс ножевые ранения подростку, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта. Как сообщили наши читатели, в преступлении подозревается знакомый матери погибшего.

Отмечается, что ход расследования находится на контроле у руководства Департамента полиции и прокуратуры города Костанай. Ранее сообщалось, что за первую неделю 2025 года на территории области зарегистрировано четыре факта причинения тяжкого вреда здоровью.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.