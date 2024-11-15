16 миллионов через пенсионные накопления: какой приговор вынесли жительнице Костанайской области

Уголовное дело о незаконных переводах пенсионных накоплений рассмотрел Мендыкаринский районный суд. На скамье подсудимых оказалась местная жительница. По материалам дела, незаконной деятельностью она занималась с ноября 2025 года по январь 2026-го и получала за это материальное вознаграждение.

Как сообщили в Костанайском областном суде, женщина знала, что у индивидуального предпринимателя отсутствует необходимая лицензия на медицинскую деятельность, однако участвовала в организации схемы по переводу пенсионных выплат.

ЛЯЗЗАТ БАЙГОЖИНА, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ КОСТАНАЙСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА:

«Суд установил, что подсудимая, зная об отсутствии у ИП необходимой лицензии на медицинскую деятельность, организовала схему по незаконному переводу единых пенсионных выплат. Фактически медицинские услуги не оказывались. Поступившие на счет денежные средства переводились обратно гражданам либо третьим лицам через Kaspi Pay, за что она получала вознаграждение».

По материалам дела, общая сумма незаконно осуществлённых переводов превысила 16 миллионов тенге. Подсудимая полностью признала свою вину.

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, явку с повинной и наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

ЛЯЗЗАТ БАЙГОЖИНА, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ КОСТАНАЙСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА:

«С учетом всех обстоятельств по делу суд назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы. В связи с наличием малолетних детей исполнение наказания отсрочено на 5 лет. Также с осужденной в доход государства взыскана сумма незаконно полученного дохода в размере 16 432 000 тенге».

Таким образом, женщине назначили два года ограничения свободы, однако исполнение наказания отсрочили на пять лет в связи с наличием малолетних детей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.