За навоз и непокрашенные заборы глава Костанайской области пообещал наказать акимов





«Таза Қазақстан» продолжается. В Костанайской области в этом году планируют благоустраивать общественные зоны, проводить субботники, сносить ветхие здания, убирать несанкционированные свалки и высаживать деревья.

Накануне аким области Кумар Аксакалов побывал в Сарыкольском районе. На благоустройство и развитие сёл в рамках программы «Таза Қазақстан» здесь предусмотрено более 100 миллионов тенге. Ещё несколько сотен миллионов тенге направят по меморандумам с местными сельхозтоваропроизводителями.

При этом, по мнению главы региона, работа по формированию экологической культуры в районе ведётся недостаточно. Аксакалов заявил, что за это накажут акима района, акимов сельских округов и участкового инспектора полиции.

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