USD 447.73 EUR 502.98 RUB 5.35

За навоз и непокрашенные заборы глава Костанайской области пообещал наказать акимов

— Сегодня, 12:18
Изображение для новости: За навоз и непокрашенные заборы глава Костанайской области пообещал наказать акимов

Кадр из видео


«Таза Қазақстан» продолжается. В Костанайской области в этом году планируют благоустраивать общественные зоны, проводить субботники, сносить ветхие здания, убирать несанкционированные свалки и высаживать деревья.

Накануне аким области Кумар Аксакалов побывал в Сарыкольском районе. На благоустройство и развитие сёл в рамках программы «Таза Қазақстан» здесь предусмотрено более 100 миллионов тенге. Ещё несколько сотен миллионов тенге направят по меморандумам с местными сельхозтоваропроизводителями.

При этом, по мнению главы региона, работа по формированию экологической культуры в районе ведётся недостаточно. Аксакалов заявил, что за это накажут акима района, акимов сельских округов и участкового инспектора полиции.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.