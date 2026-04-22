За навоз и непокрашенные заборы глава Костанайской области пообещал наказать акимов

«Таза Қазақстан» продолжается. В Костанайской области в этом году планируют благоустраивать общественные зоны, проводить субботники, сносить ветхие здания, убирать несанкционированные свалки и высаживать деревья.
Накануне аким области Кумар Аксакалов побывал в Сарыкольском районе. На благоустройство и развитие сёл в рамках программы «Таза Қазақстан» здесь предусмотрено более 100 миллионов тенге. Ещё несколько сотен миллионов тенге направят по меморандумам с местными сельхозтоваропроизводителями.
При этом, по мнению главы региона, работа по формированию экологической культуры в районе ведётся недостаточно. Аксакалов заявил, что за это накажут акима района, акимов сельских округов и участкового инспектора полиции.
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