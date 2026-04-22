«К весне проезда не будет»: житель Сарыкольского района просит отремонтировать дорогу





Житель обратился к главе Костанайской области из-за плачевного состояния дороги «Тагильское — Соналы — Коскуль». Её протяжённость — 34 километра. По словам мужчины, трасса особенно востребована во время уборочной кампании: по ней проходят большегрузы с зерном. Он опасается, что к весне проехать по дороге будет невозможно.

«На ней нельзя разогнаться больше чем до 20 километров в час. Хотел поинтересоваться, когда у нас её сделают. В этом году уже было два ДТП», — рассказал житель.

Он попросил хотя бы засыпать ямы щебнем. По его словам, в предыдущие два года дорогу выравнивали сами жители за свой счёт. Мужчина также пожаловался на расходы на ремонт автомобиля: недавно ему пришлось полностью заменить ходовую часть.

Аким Сарыкольского района Марат Шырымбеков сообщил, что на ремонт дороги подготовили проектно-сметную документацию. Она разделена на два участка протяжённостью 17 и 17,4 километра. Изначально стоимость проекта составила 3,3 миллиарда тенге.

В управлении транспорта оптимизировали проект и снизили его стоимость примерно до 890 миллионов тенге. Заявку планируют рассмотреть в следующем году.

Глава региона добавил, что в 2027 году местный бюджет должен выровняться за счёт трансфертов и субсидий из республиканского бюджета. После этого в области планируют продолжить направлять значительные средства на ремонт дорог.

Фото сгенерировано ИИ

16 миллионов через пенсионные накопления: какой приговор вынесли жительнице Костанайской области Уголовное дело о незаконных переводах пенсионных накоплений рассмотрел Мендыкаринский районный суд. На скамье подсудимых оказалась...