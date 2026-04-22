Лишение прав не остановило: в Костанае 27-летняя девушка снова попалась пьяной за рулём

Новые факты правонарушений выявили полицейские в Костанае. На днях патруль остановил автомобиль под управлением 27-летней жительницы города. У полицейских возникло подозрение, что девушка находится за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Водительницу доставили на медицинское освидетельствование. Проверка в наркологии подтвердила, что она была нетрезвой.

Кроме того, выяснилось, что садиться за руль девушка вообще не имела права. Несколько месяцев назад её уже лишили водительских прав за аналогичное правонарушение. Теперь за повторную поездку в нетрезвом состоянии, будучи лишённой права управления транспортным средством, её привлекут к уголовной ответственности.

Напомним, ранее на этой неделе в Костанае полицейские задержали ещё двух нарушителей. 21-летний водитель совершил опасный манёвр на дороге, после чего суд назначил ему 15 суток административного ареста.

Ещё один случай произошёл с 43-летним мужчиной. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он бросал окурки на землю, загрязняя общественное место. За это мужчину оштрафовали на 43 тысячи тенге.