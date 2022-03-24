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16 спасательных операций провели на трассах Костанайской области

Фото пресс-службы ДЧС

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Со сложностями непогоды столкнулись костанайские спасатели в минувшие праздничные дни. С 21 по 23 марта они совершили 16 выездов для спасения граждан, оказавшихся заложниками снежной стихии.

Третья декада марта выдалась снежной, особенно в южном регионе. Штормовой ветер и низовая метель затрудняли очистку дорог от снега. Сложные погодные условия были зафиксированы на участках автодорог Аулиекольского, Амангельдинского, Житикаринского районов, а также вблизи г. Аркалыка.

В результате оперативных действий спасательных подразделений ДЧС 92 человека, в их числе 16 детей были освобождены из снежного плена. На высоко проходимой технике спасенных граждан доставили в ближайшие населенные пункты: г. Аркалык, с. Фурманово, п. Аманкарагай, с. Урпек и Амантогай.

Днём 23 марта на территории Амангельдинского района, в 15 км. от с. Амантогай на автодороге областного значения, из снежного заноса силами ДЧС и МИО на очищенный участок автодороги были отбуксированы 4 легковых автомобиля, в которых находилось 19 человек, из них 2 детей.

В медицинской помощи никто не нуждался. Задействованы силы и средства ДЧС: 2 сотрудника и 1 ед. техники «Нива БРОНТО» и МИО в составе: 1 чел. и 1 ед. техники. Спасенные граждане своим ходом в сопровождении спасателей прибыли в г. Аркалык.

Вечером того же дня в 19:05 силами подразделения оперативно-спасательного отряда ДЧС из с. Уштобе, расположенного в 43 км. от Аркалыка, в городскую больницу на вездеходе СКБ-600 были доставлены трое сельчан. Среди них ребёнок 2015 г.р. Все они нуждались в медицинской помощи.

Спасатели в очередной раз напоминают, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций на дорогах, следует принимать во внимание приходящие СМС-сообщения об ухудшении погодных условий.

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