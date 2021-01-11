160 млн вместо 60. Почти в три раза больше средств выделили костанайским бизнесменам на открытие новых предприятий

В прошлом году в Костанайской области безвозмездные гранты в рамках госпрограммы «Дорожная карты бизнеса» получили 35 бизнесменов. Причем регион в этом году смог получить два денежных транша на эти цели и предпринимателям раздали 160 млн тенге, вместо 60 млн изначально запланированных. Эти деньги должны способствовать открытию в регионе новых предприятий, сообщает alau.kz

В 2020-ом году костанайские бизнесмены в рамках «Дорожной карты бизнеса» получили 160 млн тенге в виде безвозмездных грантов на развитие своего бизнеса. Причем изначально в первой половине года из бюджета на эти цели было направлено лишь 60 млн тенге. Затем после большого количества заявок в управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Костанайской области решено было просить дополнительные 100 млн тенге. Первый транш рассмотрели еще летом -это 103 бизнес-проекта, но одобрено лишь 14. Во второй раз, осенью 2020-го заявок было подано уже 179, одобрено из них 21.

«Помимо молодых, у нас в этом конкурсе среди победителей есть представители социально — незащищённых слоев населения, участники с ограниченными возможностями и из неполных семей»,-говорит руководитель отдела управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Костанайской области Жаслан Каленов.

В итоге деньги на реализацию получили такие проекты как, студия документальных фильмов, эко-отель, автоматизация процесса розлива охлаждающей жидкости, домашний тепличный Smart-Агробизнес, шоколадное ателье ​ и гончарная мастерская, конструктор еды в Костанайском районе, производство бетонных изделий и производство пластиковых окон в Амангельдинском районе, производство вяленого мяса, производство рисовой лапши и лапши в Житикаринском районе.

«Костанайский завод химической продукции по производству тосола, в Аркалыке, после закрытия бокситового управления, один из работников открыл товарищество по производству сельско-хозяйственных запчастей. Там уже трудоустроены 50 человек»,- передает Жаслан Каленов.

Помимо этого в Рудном появится производство резиновой плитки, в Федоровском районе производство органического удобрения «Биогумус», в Камыстинском районе предприятие по производству дымоходных сэндвич труб из металла. Что касается этого года, то пока точная сумма, выделенная на гранты, составляет 30 млн тенге, но в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития надеются, что она будет заменена в сторону увеличения.

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