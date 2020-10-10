160 тысяч казахстанцев могут уволить при введении жесткого карантина — министр

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов рассказал, что произойдет, если в Казахстане вновь введут жесткий карантин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«По ситуации эпидемиологической. Сегодня правительство принимает все возможные меры, чтобы сохранить стабильность эпидемиологической ситуации в стране и не допустить ее ухудшения. Если все-таки она ухудшится, правительство, конечно, будет принимать меры поддержки экономики, бизнеса и населения. Но говорить сегодня о конкретных выплатах или суммах, тем более размерах социальных выплат, наверное, рано», — сказал министр на онлайн-брифинге СЦК.

«Наш «Центр развития трудовых ресурсов» просчитал и сделал оценку на самый худший вариант, наложив те жесткие меры карантина, которые были в апреле-мае, на сегодняшнюю ситуацию на рынке труда», — добавил Нурымбетов.

По его словам, если правительство будет вынуждено принимать такие же жесткие меры, порядка 4 миллионов человек все-таки сохранят рабочие места.

«Порядка 2,5 миллиона человек перейдут на дистанционную работу. Порядка 2 миллионов коснется сокращение рабочего времени. И, по оценке наших экспертов, если будет такой жесткий карантин, как в прошлый раз, еще порядка 160 тысяч человек могут быть уволены и стать безработными», — сообщил министр труда.

Около миллиона человек находятся вне активной занятости, отметил министр.

«В зависимости от ситуации, если это будет жесточайший карантин, на рынке труда могут быть такие последствия», — сказал Нурымбетов.

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