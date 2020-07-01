1604 человека заразились коронавирусом в Казахстане за сутки

COVID-2019 в Казахстане
41055 - зарегистрированно
13008 - выздоровевших
188 - летальных случаев
934(+32) - в Костанайской области
489 человек, зараженных коронавирусом, зафиксировали в Казахстане за сутки. Также выявлено 1115 бессимптомных носителей болезни. Общее число новых инфицированных составило 1604, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения.
Общее число заражений с начала эпидемии выросло до 22 308:
- Нур-Султан – 3901 (плюс 56 новых случаев)
- Алматы – 3861 (плюс 86)
- Шымкент – 1654 (плюс 7)
- Акмолинская область – 494 (плюс 12)
- Актюбинская область – 883 (плюс 21)
- Алматинская область – 730 (плюс 10)
- Атырауская область – 1654 (плюс 14)
- Восточно-Казахстанская область – 845 (плюс 52)
- Жамбылская область – 703 (плюс 10)
- Западно-Казахстанская область – 1507 (плюс 45)
- Карагандинская область – 2318 (плюс 50)
- Костанайская область – 512 (плюс 14)
- Кызылординская область – 679 (плюс 15)
- Мангистауская область – 491 (плюс 7)
- Павлодарская область – 783 (плюс 43)
- Северо-Казахстанская область – 417 (плюс 17)
- Туркестанская область – 861 (плюс 15)
Суммарное число бессимптомных случаев составило 18 757.
По данным портала, от болезни скончались 188 человек, а излечились — 13 588.
Отметим, что Минздрав и МВК не опубликовали новые данные 1 июля.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.