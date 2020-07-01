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1604 человека заразились коронавирусом в Казахстане за сутки

COVID-2019 в Казахстане

41055 - зарегистрированно

13008 - выздоровевших

188 - летальных случаев

934(+32) - в Костанайской области

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489 человек, зараженных коронавирусом, зафиксировали в Казахстане за сутки. Также выявлено 1115 бессимптомных носителей болезни. Общее число новых инфицированных составило 1604, передает  Tengrinews.kz со ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения.

Общее число заражений с начала эпидемии выросло до 22 308:

  • Нур-Султан – 3901 (плюс 56 новых случаев)
  • Алматы – 3861 (плюс 86)
  • Шымкент – 1654 (плюс 7)
  • Акмолинская область – 494 (плюс 12)
  • Актюбинская область – 883 (плюс 21)
  • Алматинская область – 730 (плюс 10)
  • Атырауская область – 1654 (плюс 14)
  • Восточно-Казахстанская область – 845 (плюс 52)
  • Жамбылская область – 703 (плюс 10)
  • Западно-Казахстанская область – 1507 (плюс 45)
  • Карагандинская область – 2318 (плюс 50)
  • Костанайская область – 512 (плюс 14)
  • Кызылординская область – 679 (плюс 15)
  • Мангистауская область – 491 (плюс 7)
  • Павлодарская область – 783 (плюс 43)
  • Северо-Казахстанская область – 417 (плюс 17)
  • Туркестанская область – 861 (плюс 15)

Суммарное число бессимптомных случаев составило 18 757.

По данным портала, от болезни скончались 188 человек, а излечились — 13 588.

Отметим, что Минздрав и МВК не опубликовали новые данные 1 июля.

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