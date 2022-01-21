USD 434.24
EUR 492.69
RUB 5.67
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. «162 человека владеют половиной состояния». Токаев поручил срочно менять ситуацию

«162 человека владеют половиной состояния». Токаев поручил срочно менять ситуацию

фото: newtimes.kz

Vinkmag ad

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что доходы половины населения не превышают 50 тысяч тенге, ситуацию нужно срочно менять, передает Tengrinews.kz.

Токаев отметил, что в структуре национального дохода в 2020 году самую высокую долю занимает прибыль бизнеса — 61,5 процента. Доля налога — 7,3 процента, а на зарплаты казахстанцев приходится менее трети.

«Это крайне мало. Например, в России, несмотря на схожую структуру экономики, на оплату труда приходится 46,7 процента, то есть в 1,5 раза больше, чем у нас. Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода.

Международные эксперты, в частности KPMG, утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния, в то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тысяч тенге. Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие доходы прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять», — сказал Президент на встрече с представителями бизнеса.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Хлеб подорожал в Казахстане
Следующая новость

Продолжительность школьных каникул в 2022 году утвердили в Казахстане