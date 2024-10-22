В Костанайской области подписали важный для региона меморандум по строительству 165 ветряных электростанций мощностью 1 ГВт. Об этом сообщает пресс-служба акима Костанайской области.

«Этот проект поможет нам достичь энергетической независимости и значительно повысить выработку электроэнергии в Костанайской области. Что, в свою очередь, даст возможность реализовывать новые индустриальные проекты и создавать рабочие места для жителей региона. Возобновляемые источники энергии — это наше будущее, и мы активно движемся в сторону устойчивого развития», — отметил глава области.

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