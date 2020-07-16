1674 новых случая коронавируса зарегистрированы в Казахстане

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За 15 июля 2020 года в Казахстане зарегистрированы 1674 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz
Из них:
— симптомных носителей — 811
— бессимптомных носителей — 863.
Всего в стране подтверждено 65 188 случаев, из них:
в Атырауской области — 8515(+218),
в городе Алматы — 8259(+219),
в городе Нур-Султан -7353(+204),
в Карагандинской области — 6544(+100),
в ЗКО — 4327(+101),
в городе Шымкент — 4251(+76),
в ВКО — 3509(+133),
в Алматинской области — 3379(+88),
в Актюбинской области — 2598(+53),
в Жамбылской области — 2433(+87),
в Туркестанской области — 2371(+30),
в Мангистауской области — 2152(+41),
в Павлодарской области — 2027(+63),
в Кызылординской области -1973(+74),
в СКО — 1940(+95),
в Акмолинской области — 1812(+43),
в Костанайской области — 1745(+49).
МВК по нераспространению COVID-19
COVID-2019 в Казахстане
- зарегистрированно
- выздоровевших
- летальных случаев
- в Костанайской области