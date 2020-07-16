1674 новых случая коронавируса зарегистрированы в Казахстане

За 15 июля 2020 года в Казахстане зарегистрированы 1674 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz

Из них:

— симптомных носителей — 811

— бессимптомных носителей — 863.

Всего в стране подтверждено 65 188 случаев, из них:

в Атырауской области — 8515(+218),

в городе Алматы — 8259(+219),

в городе Нур-Султан -7353(+204),

в Карагандинской области — 6544(+100),

в ЗКО — 4327(+101),

в городе Шымкент — 4251(+76),

в ВКО — 3509(+133),

в Алматинской области — 3379(+88),

в Актюбинской области — 2598(+53),

в Жамбылской области — 2433(+87),

в Туркестанской области — 2371(+30),

в Мангистауской области — 2152(+41),

в Павлодарской области — 2027(+63),

в Кызылординской области -1973(+74),

в СКО — 1940(+95),

в Акмолинской области — 1812(+43),

в Костанайской области — 1745(+49).

МВК по нераспространению COVID-19

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