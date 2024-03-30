17 домов в районе Костанай-2 и восемь жилых дач в обществе «Текстильщик» затопило

Сложная ситуация в эти дни и в садовом обществе «Текстильщик». Вот так мощным напором вода поступает прямо в дачные участки. А многие здесь живут круглый год.

Уже восемь лет Людмила Цехариаз круглый год живет на своем дачном участке. Пленниками талых вод они становятся каждую весну. Но, в этом году по словам женщины, ее еще больше, чем в предыдущие. Сейчас вода только во дворе. Но, хозяйка переживает, что скоро зайдет и в дом.

«Воды прям в доме нет, но если сильный потоп будет, но она до этих по всегда доходит. Зацепит нас. Потому, что оно уже вот все полное. Вот там плывет, эта дача постоянно плывет, напротив вообще до окон была уже, сейчас спала. А сейчас если посильнее нагрянет, еще сильнее будет. А у этих соседей прям в доме вода», — говорит Людмила Цехариаз.

По официальной информации городского акимата в садовом обществе Текстильщик вода затопила 8 домов. Здесь дежурят две ассенизаторские машины. Но жители, все равно переживают.

На сегодня в городе есть два района, которые находятся в зоне риска. По официальным данным, во втором Костанае подтоплены были 17 домов. В городском отделе ЧС отмечают, что заявки от местных жителей поступают каждый час. В некоторые дома вода после откачки возвращается. Сейчас в этом районе работает оперативный штаб. Сюда могут обратиться люди, которым необходима помощь. На сегодня из Костаная-2 было сделано 500 рейсов откачки воды на 97 адресах.

«На данный момент по второму Костанаю по улице проезд Спартака 5 проведена эвакуация семьи в составе пяти человек, в том числе троих детей. Сегодня в ночь проведена эвакуация двух мужчин с СО «Текстильщик». Данные лица обеспечены как жильем, так и соответственно питанием», — сказал руководитель отдела ЧС акимата Костаная Нурлан Амиров.

Если в дом или во двор пришла вода, руководитель отдела ЧС рекомендует звонить по номеру 109, и подать заявку. Там ее примут, и отправят ассенизаторскую машину. Техники сегодня достаточно, по городу работает более 100 единиц.

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