17 февраля состоится итоговая отчетная встреча Архимеда Мухамбетова с населением

17 февраля в 15.00 часов в здании Костанайского областного акимата, расположенного по адресу: г.Костанай, пр. Аль-Фараби, здание 66, в онлайн режиме состоится итоговая отчетная встреча акима Костанайской области Мухамбетова А.Б.с населением.

Онлайн трансляция отчетной встречи будет проводиться в социальных сетях Instagram,YouTube, на официальном интернет-ресурсе акима Костанайской области и телеканале «Алау».

Вопросы и предложения в день проведения отчетной встречи можно будет задать через сервис ZOOM(ссылка для участия расположена на официальном интернет-ресурсе акима Костанайской области)и колл-центр, номера которого будут указаны при онлайн трансляции.

Вместе с тем, в рамках подготовки к отчетной встрече осуществляется прием вопросов от жителей областина блоге акима – blogs.egov.kz, личном аккаунте акима области в Instagram, по телефону 8 (7142) 575-057 и смс-центре по номеру 917. Вопросы и предложения принимаются в срок до 10 февраля т.г. Также можно направить их в письменном виде с пометкой «к отчетной встрече» по адресу: г.Костанай, пр. Аль-Фараби, здание 66, почтовый индекс 110001.

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