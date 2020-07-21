17-летнего рудничанина разыскивает полиция и волонтеры

В социальных сетях распространяется ориентировка. Там сказано, что 17-летний юноша вышел из дома дедушки 10 июля и пропал.

Галимхан Ашимханов пропал в Рудном.

Его рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, на левой руке родимое пятно.

Был одет в бордовую футболку, красные шорты, черные кроссовки и красную кепку.

Все, кому что-то известно о местонахождении парня, просьба сообщить по телефонам

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