17-летнего рудничанина разыскивает полиция и волонтеры

В социальных сетях распространяется ориентировка. Там сказано, что 17-летний юноша вышел из дома дедушки 10 июля и пропал.
Галимхан Ашимханов пропал в Рудном.
Его рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, на левой руке родимое пятно.
Был одет в бордовую футболку, красные шорты, черные кроссовки и красную кепку.
Все, кому что-то известно о местонахождении парня, просьба сообщить по телефонам
8-777-973-19-40
8-707-197-18-48
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