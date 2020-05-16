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17-летнего велосипедиста сбили в Костанае

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2854 - выздоровевших

34 - летальных случаев

76 - в Костанайской области

ДТП произошло 15 мая около 19:00. Информацию об этом Алау сообщили наши читатели.

31-летний водитель управляя автомобилем ДЕО совершил наезд на велосипедиста. Со слов очевидцев, 17-летний подросток переходил  дорогу по пешеходному переходу с велосипедом по улице Узкоколейной. Водитель ехал со стороны Киевского моста. С его слов, поздно заметил пешехода.

Подростка увезли в детскую областную больницу.

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