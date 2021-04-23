17-летний юноша пропал в Костанайской области

Денисовским районным отделом полиции совместно с сотрудниками УКП области разыскивается Кравченко Владимир Владимирович 22.07.2003 года рождения, сообщает пресс-служба ДП области.

22 апреля в ОП района поступило заявление от 48-летней жительницы с.Денисовка с просьбой оказать содействие в поисках ее несовершеннолетнего сына, который 20 апреля около 15.30 часов ушел из дома и не вернулся.

Ранее уходил. Состоит на учете группы ювенальной полиции.

Был одет: темно-синяя куртка, черная шапка, синие джинсы, черные кроссовки. Приметы: европейского типа лица, рост 180-185 см., среднего телосложения, волосы короткие светлого цвета. Особые приметы не имеются.

В ходе поисковых мероприятий установлено, что несовершеннолетний ежедневно посещает социальную сеть «WhatsApp», последнее посещение было 22 апреля.

Полицейские отмечают посильную помощь волонтеров в поисках без вести пропавших.

Всем, кому что-либо известно о данных несовершеннолетних, просим позвонить в полицию по номеру «102».

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