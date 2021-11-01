17-летний юноша прыгнул с моста в Костанае

Сегодня на пульт «102» около восьми вечера поступило сообщение от очевидцев, что с Большого моста в городе Костанай спрыгнул парень.

На место происшествия немедленно прибыл автопартуль в составе лейтенанта полиции Батыржана Бейсенбина и старшего лейтенанта полиции Мырзахана Султанова. Полицейские были на месте происшествия через две минуты.

«Мы увидели, что человек в одежде тонет. Учитывая температуру, он мог погибнуть сразу», — рассказал о событиях Батыржан Бейсенбин.

Полицейские разделись и прыгнули в воду. Шанс спасти пострадавшего мог быть лишь в случае, когда одежда не мешала плыть. Парня удалось спасти и вытащить на берег.

Прибывшая «Скорая помощь» привела в чувства костанайца, спрыгнувшего с моста. На вопрос причины поступка парень ответил, что поссорился с девушкой.

Первая помощь была оказана и стражам порядка. Мырзахан Султанов поранил ногу при выходе на берег.

Состояние здоровья 17-летнего парня стабильное, ему оказана первая помощь при охлаждении,- прокомментировали медики.

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