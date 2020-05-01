17-летний парень пропал в Костанайской области

Разыскивается Жуванышев Руслан Даниярович, родился 17 сентября 2002 года. Пропал с 28 на 29 апреля 2020 года, в поселке Ильяса Омарова Алтынсаринского района, сообщает alau.kz.

В настоящее время к поискам подключены волонтеры. Отрабатываются все места возможного нахождения парня.

«Руслан был на рыбалке не далеко от поселка Ильяса Омарова. Поиски ведутся уже третьи сутки. Нам нужны волонтеры, людей не хватает. Прочесываем лесной массив. Если кто-может помочь, мы очень ждем,- говорит координатор ПСО «Дос» Олеся Логошиноваческая.

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