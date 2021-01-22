17-летняя девушка без вести пропала в Костанайской области

Разыскивается Коробова Анастасия Александровна, родилась 22 октября 2003 года. Пропала 17 января 2021 года, ушла в неизвестном направлении с улицы Волынова, 16.

Приметы: рост 156 см, среднего телосложения, волосы светлые ниже плеч, на плече татуировка в виде сердца с короной.

Была одета: куртка коричневого цвета, шапка синего цвета, шарф серого цвета, джинсы светло-синего цвета . Все, как на фото.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении данного человека, просим сообщить по телефонам : 8-707-197-18-48 или 102.

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