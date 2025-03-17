17 марта Шаңырақкүні — день семейных ценностей.
16.00 — праздничный концерт «Төрлет, әз Наурыз!» — Центр адаптации и поддержки семьи
В течение дня в художественной школе им. А.Никифорова будет проходить выставка рисунков «Менің отбасым – Қазақстанның болашағы».
Концертная программа «Наурыз шақырады» состоится в ж.м. Амангельды СШ №30 в 13.00.
В 15.00 в городской школе детского творчества пройдет конкурсно-развлекательное мероприятие «Қош келдің,әз, Наурыз!».
В областном мемориальном музее И. Алтынсарина пройдет развлекательная программа «Ұлттың ұлы мерекесі».
Показ казахской национальной одежды и выставку национального прикладного творчества можно увидеть в ДК «Мирас» в 18.00.
В областном мемориальном музее И. Алтынсарина в 15.00 состоится демонстрация национальной одежды по проекту «Қордағы құндылықтар».
Концерт оркестра казахских народных инструментов состоится концерт оркестра казахских народных инструментов в Жастар Сарайы.
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