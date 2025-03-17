17 марта Шаңырақкүні — день семейных ценностей.

16.00 — праздничный концерт «Төрлет, әз Наурыз!» — Центр адаптации и поддержки семьи

В течение дня в художественной школе им. А.Никифорова будет проходить выставка рисунков «Менің отбасым – Қазақстанның болашағы».

Концертная программа «Наурыз шақырады» состоится в ж.м. Амангельды СШ №30 в 13.00.

В 15.00 в городской школе детского творчества пройдет конкурсно-развлекательное мероприятие «Қош келдің,әз, Наурыз!».

В областном мемориальном музее И. Алтынсарина пройдет развлекательная программа «Ұлттың ұлы мерекесі».

Показ казахской национальной одежды и выставку национального прикладного творчества можно увидеть в ДК «Мирас» в 18.00.

В областном мемориальном музее И. Алтынсарина в 15.00 состоится демонстрация национальной одежды по проекту «Қордағы құндылықтар».

Концерт оркестра казахских народных инструментов состоится концерт оркестра казахских народных инструментов в Жастар Сарайы.

Об ограничении передвижения предупреждают костанайцев Управление специализированной службы охраны Костанайской области распространило сообщение. 18 марта в 15.00 часов в Костанай...

Мобильных операторов в Казахстане заподозрили в сговоре Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) проводит расследование в отношении операторов связи на предмет...

Казахстанцев будут привлекать к ответственности за использования чужого ЭЦП Теперь срок привлечения к административной ответственности физических и юридических лица за совершение административных правонарушений в...