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17 марта — день семейных ценностей. План мероприятий в Костанае

— Сегодня, 09:59
Изображение для новости: 17 марта — день семейных ценностей. План мероприятий в Костанае

pixabay.com

17 марта Шаңырақкүні  — день семейных ценностей.

16.00 — праздничный концерт «Төрлет,  әз Наурыз!» — Центр адаптации и поддержки семьи

В течение дня в художественной школе им. А.Никифорова будет проходить выставка рисунков «Менің отбасым – Қазақстанның болашағы».

Концертная программа «Наурыз шақырады» состоится в ж.м. Амангельды СШ №30 в 13.00.

В 15.00 в городской школе детского творчества пройдет конкурсно-развлекательное мероприятие «Қош келдің,әз, Наурыз!».

В областном мемориальном музее И. Алтынсарина пройдет развлекательная программа «Ұлттың ұлы мерекесі».

Показ казахской национальной одежды и выставку национального прикладного творчества можно увидеть в ДК «Мирас» в 18.00.

В областном мемориальном музее И. Алтынсарина в 15.00 состоится демонстрация  национальной одежды по проекту «Қордағы құндылықтар».

Концерт оркестра казахских народных инструментов состоится концерт оркестра казахских народных инструментов в Жастар Сарайы.

 



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