17 миллионов тенге взыскано с должников за четыре дня в Костанайской области

17 миллионов тенге взыскано в Костанайской области с должников за четыре дня проведения операции «Борышкер».

За уклонение от погашения штрафов сотрудниками административной полиции задержано и водворено на стоянку 4 транспортных средства, зарегистрированные в Российской Федерации. Правонарушители управляли автомашинами, не заключив договор обязательного страхования. На водителей заведены административные дела.

Стражами порядка совместно с судебными исполнителями в регионе проведено 59 рейдовых мероприятий. В ходе поквартирного и подворного обходов с должниками проводилась разъяснительная беседа о необходимости оплаты штрафов в установленные сроки.

По данным сотрудников административной полиции, материалы по гражданам, которые не исполнили постановление об уплате штрафов в сроки, направляются на принудительное исполнение к судебным исполнителям и по месту работы правонарушителей.

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