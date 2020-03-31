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17 новых случаев коронавируса в Казахстане

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По данным сайта coronavirus2020.kz, в Казахстане зарегистрировано 325 случаев. 
г. Нур-Султан – 175
г. Алматы – 82
г. Шымкент – 2
Акмолинская область – 10
Актюбинская область – 3
Алматинская область – 8
Атырауская область – 13
Восточно-Казахстанская область – 2
Жамбылская область – 3
Западно-Казахстанская область – 2
Карагандинская область – 13
Кызылординская область – 8
Мангистауская область – 1
Павлодарская область – 1
Северо-Казахстанская область – 2
Выздоровевших: 21
г. Нур-Султан – 14
г. Алматы – 7
Летальных случаев: 1
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