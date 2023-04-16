17 пожарных постов в Костанайской области не готовы на оперативное реагирование

Причина тому — неисправность некоторой техники. Об этом на совещании в областном акимате рассказали сотрудники ДЧС. Всего в регионе сегодня 42 пожарных поста, но ожидается открытие еще одного.

В Костанайской области с пятого апреля был объявлен пожароопасный период. Однако, не во всех районах подготовились к нему на должном уровне. На сегодня в регионе имеется 42 пожарных поста, но 17 из них не готовы к оперативному реагированию. Все дело в том, что там неисправная техника.

«Акимам города Аркалык, Житикаринского, Сарыкольского, Узункольских районов необходимо в кротчайшие сроки привести в исправное состояние технику пожарных постов на административной территории, для ликвидации пожаров в отдаленных населенных пунктах», — сказал и.о.начальника ДЧС Костанайской области Абиль Уразов.

Аким Костанайской области сразу поинтересовался у акимов этих районов, почему возникла такая ситуация. Так, например, в Костанайском районе находится шесть пожарных постов. Аким района утверждает, что все они работают, и проблемы они не видят. Вопрос с техникой, по словам главы района, они закрыли.

«У нас была пожарная техника, сейчас мы переводим ее на приспособленную. И еще у нас был вопрос с селом Владимировка, там тоже пожарная машина у нас была, мы ее переводим. В принципе, у нас пять пожарных постов будут готовы», — сообщил начальник отдела по ЧС Костанайского района Айдас Ахметов.

В районе отмечают, что неисправные машины они заменили на другие. Такая же ситуация возникла и в Сарыкольском районе. На оперативное реагирование пожара сегодня там не готовы.

«Если там нужна машина, значит нужна машина. Если там поставили бочку, и тем самым поставили крестик, что все нормально, это не решение вопроса. Это просто красивый отчет. Знаете, завтра возникнет какое-то ЧП и мы найдем тогда сразу крайних. Те, кто вместо того, чтобы сделать работу по нормальному решили таким образом. Есть требования, которые нужно выполнять», — отметил аким Костанайской области Кумар Акакалов.

В этом году планируется открытие еще одного пожарного поста в Костанайском районе. Аким области отмечает, что крупный лесной пожар в Аулиекольском районе должен был стать уроком для каждого. Он поручил исправить все ошибки и устранить недочеты.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.