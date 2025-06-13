Работы по ремонту дорог в городе продолжаются. Сюда же входит и расширение проезжей части на некоторых участках, а также обустройство правоповоротных съездов, их будут обустраивать на 17 перекрёстках. Наши корреспонденты узнали в отделе ЖКХ, где уже появились такие съезды и в каких местах они еще планируются.

В часы пик на дорогах нередко можно увидеть заторы, машины вереницами стоят перед светофорами одна за другой по несколько минут. Чтобы разгрузить дорожный трафик, в Костанае работают над расширением проезжей части, а также в городе появится больше правоповоротных съездов.

«Для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города Костаная отделом ЖКХ совместно с управлением полиции была разработана дорожная карта безопасности, в которой мы предусмотрели ремонт 17 перекрестков. Из этих 17 перекрестков 10 перекрестков у нас — расширение проезжей части, и на 7 перекрестках мы будем организовывать правоповоротные съезды с островком посередине для пешеходов», — сообщил главный специалист отдела ЖКХ Костаная Чингис Омаров.

На сегодня в Костанае не так много правоповоротных съездов, говорит Чингис Омаров. Это перекрестки Доненбаевой-Назарбаева и Хакимжановой-Абая. В отделе ЖКХ сообщили, что расширением проезжей части и обустройством съездов занимается местный подрядчик. К слову, к работам он уже приступил. Договор двухгодичный и заключен на сумму в 195 миллионов тенге, 119 из которых выделили на этот год.

«Мы сделали анализ по улично-дорожной сети вот совместно с управлением полиции. Нам дали рекомендации, где у нас в основном образовываются заторы на перекрестках, и на этих перекрестках были определены участки, где мы сейчас работаем. Ну, образно скажу, это сейчас вот Станционную-Уральскую мы сделали, Каирбекова-Назарбаева сейчас работаем, Тауелсиздик-Каирбекова, Тауелсиздик-Алтынсарина будет делать, Чехова-Аль Фараби», — отметил Чингис Омаров.

Чингис Омаров также рассказал, что 2 правоповоротных съезда запланированы на перекрестке Тауелсиздик-Каирбекова — один в сторону города Тобыл, если двигаться по Каирбекова с центра, и второй съезд на улицу Тауелсиздик, если ехать со стороны района КСК. Также специалист отмечает, что съезды помогут разгрузить заторы на перекрестках: водители, которые поворачивают направо, смогут миновать светофоры, освобождая полосу для тех, кто намерен проехать прямо

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