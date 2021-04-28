17 тысяч жителей региона трудоустроят в этом году

Около 17 тысяч жителей Костанайской области получат возможность трудоустройства в этом году. Порядка половины всех запланированных вакансий будут предоставлены им в рамках государственных программ. Остальные места должны организовать частные предприятия, передает alau.kz

В прошлом году около 18 тысяч жителей региона смогли устроиться на работу, как постоянную, так и временную. Трудоустройство для них проходило и при поддержке государства, и частных организаций. К примеру, только по гос.программе «Еңбек» в 2020 году работу обрели 6 тысяч человек. На этот год в управлении занятости планы строят столь же обширные. Тем более что дефицит высоко-квалифицированных специалистов и рабочих специальностей в регионе все еще присутствует.

«Планируется создать порядка 17 тысяч рабочих мест, из которых около 8 тысяч рабочих мест будут созданы в рамках государственных программ. Программы у нас те же остаются. Это «Еңбек», «Нурлы жер», «Нурлы жол», «Ауыл — ел бесігі», программа развития регионов»,- рассказала Аида Хусаинова, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области.

Остальные 9 тысяч мест ожидаемо предоставит бизнес-сообщество. Это станет возможным благодаря строительству новых заводов, расширению предпринимательских организаций, открытию новых точек продаж. Отчасти в обеспечении кадрами предпринимателям помогут центры занятости. К примеру, только в рамках реализации «Дорожной карты занятости» центры должны направить на работу половину от всех требующихся вакансий. Помимо этого в области можно будет устроиться на общественные и социальные работы, а также воспользоваться программой молодежной практики.

«Размер заработной платы на проектах «Дорожной карты занятости» будет установлен в размере не менее двух минимальных зарплат. То есть в текущем году это не менее 85 тысяч. Также есть субсидируемые государством рабочие места, которые ежегодно создаются в области. В текущем году планируется создать таких рабочих мест около 4 тысяч»,- сообщила Аида Хусаинова.

Порядка 10 тысяч рабочих мест в регионе станут для соискателей постоянными. При этом чтобы занять подобную вакансию людям достаточно обратиться в центр занятости или зарегистрироваться на электронной бирже труда. На сегодня дефицит кадров в регионе ощущается во многих сферах. Это и образование, и медицина, и строительство. Но пока наибольшее число безработных охватить удается в сфере услуг, торговли, сельского хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства. Программа трудоустройства будет работать в течение всего года. И за прошедшие 4 месяца трудоустроить уже удалось около 6 тысяч жителей области.

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