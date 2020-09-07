170 наркопреступлений пресечено в Костананайской области

Вопросы сокращения числа преступлений совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения рассмотрены на заседании областной комиссии по профилактике правонарушений. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Он отметил, что для этого уже внесён ряд поправок в Уголовный и Административный кодексы, а также в Кодекс о здоровье народа, в которых значительно ужесточена ответственность лиц за совершение уголовных и административных правонарушений.

«Профилактика алкоголизма и наркомании является одним из приоритетных направлений, и обозначена индикатором в реализации Комплексного плана профилактики правонарушений на 2020-2022 годы. Так, в текущем году в рамках реализации данного плана было пресечено 170 наркопреступлений.

В целом, принимаемые меры позволили добиться общего снижения зарегистрированных уголовных правонарушений, не допуская роста тяжких и особо тяжких преступлений»,- отметил Архимед Мухамбетов.

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