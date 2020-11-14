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170 тысяч казахстанцев не прикрепились к поликлиникам. Заявки принимают до 15 ноября

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В Казахстане более 170 тысяч человек не прикреплены ни к одному медучреждению и рискуют остаться без доступа к медицинской помощи, сообщает informburo.kz

Фонд социального медицинского страхования подвёл предварительные итоги кампании по свободному выбору поликлиники, которая стартовала 15 сентября.

«Прикрепление к организации медико-санитарной помощи – это необходимое условие для получения всего спектра медицинских услуг в рамках ГОБМП и системе ОСМС. Для обеспечения доступности при организации медицинской помощи на дому прикрепиться желательно в непосредственной близости к месту проживания», – отметили в пресс-службе ФСМС.

По данным фонда, за два месяца к поликлиникам прикрепились 74 тысячи казахстанцев. Кампания по свободному выбору поликлиники завершится 15 ноября. После этого сменить организацию ПМСП в любое время также можно в нескольких случаях, например:

  • если человек поменял место постоянного или временного проживания, работы или учебы, переехал в другой населённый пункт;
  • если поликлиника, куда он относился, была реорганизована или ликвидирована.

Прикрепиться к поликлинике можно несколькими способами:

  • Через портал электронного правительстваegov.kz при наличии ЭЦП. В разделе здравоохранение необходимо выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о пациенте поликлиника получает из государственных информационных систем автоматически.
  • Отдельные категории граждан могут прикрепиться непосредственно в поликлинике. Для этого необходимо написать заявление произвольной формы и предъявить документ, удостоверяющий личность. К этим категориям относятся пенсионеры, инвалиды, опекуны, назначенные по закону инвалиду с детства, также опекуны или попечители, патронатные воспитатели, осуждённые, отбывающие в колониях (по месту отбывания), студенты, военнослужащие срочной службы, дети, родившиеся в иностранных государствах, люди, которые оформляют прикрепление по доверенности.

До 31 декабря казахстанцев будут обслуживать те поликлиники, к которым они прикрепились ранее.

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