Из-за низовой метели и гололеда на дорогах Костанайской области ограничено движение для большегрузного и общественного транспорта. Ограничения действуют на четырех областных и двух республиканских трассах.
На автодороге между п. Октябрьский и Аулиеколем заблокированы 174 большегруза, включая фуры, КамАЗы, газели и автобусы, следовавшие из Акмолинской области.
Так, например, сотрудники полиции остановили автобус, направлявшийся из Кыргызстана в Россию. В салоне находились четыре ребенка, пять женщин и 42 мужчины. Из-за ухудшения погодных условий движение дальше стало опасным, и пассажиров разместили в пункте обогрева в местной школе, обеспечив их питьем, едой и ночлегом.
Дорожную безопасность на блокпостах обеспечивают патрульные полицейские, сотрудники ДЧС, АО «НК Казавтожол» и местные власти.
В Департаменте полиции региона призывают водителей следить за информацией о закрытии дорог и избегать поездок в условиях непогоды.
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