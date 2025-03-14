Из-за низовой метели и гололеда на дорогах Костанайской области ограничено движение для большегрузного и общественного транспорта. Ограничения действуют на четырех областных и двух республиканских трассах.

На автодороге между п. Октябрьский и Аулиеколем заблокированы 174 большегруза, включая фуры, КамАЗы, газели и автобусы, следовавшие из Акмолинской области.

Так, например, сотрудники полиции остановили автобус, направлявшийся из Кыргызстана в Россию. В салоне находились четыре ребенка, пять женщин и 42 мужчины. Из-за ухудшения погодных условий движение дальше стало опасным, и пассажиров разместили в пункте обогрева в местной школе, обеспечив их питьем, едой и ночлегом.

Дорожную безопасность на блокпостах обеспечивают патрульные полицейские, сотрудники ДЧС, АО «НК Казавтожол» и местные власти.

В Департаменте полиции региона призывают водителей следить за информацией о закрытии дорог и избегать поездок в условиях непогоды.

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