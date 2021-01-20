18 человек эвакуированы. В полицию Костаная поступило сообщение о взрыве

Полиция проверила информацию о возможном взрыве по улице Лермонтова, 18.

Сегодня, 20 января, примерно в 15:05 часов в Южный отдел полиции позвонил неустановленный мужчина и сообщил, что по улице Лермонтова,18 (бывший детский сад, переделанный под жилой дом) произойдет взрыв. На место выехали специальные службы, которые проверяли эту информацию. Также работали криминалисты. 18 жильцов дома были временно эвакуированы.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, после проведенной проверки, взрывного устройства обнаружено не было. Полиция устанавливает личность неизвестного, который позвонил в полицию.

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