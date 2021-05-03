18 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в РК

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На 3 мая лечение от КВИ продолжают получать 44 374 человека (43 920 КВИ+ и 454 КВИ-), сообщает zakon.kz.
Из них в стационарах находится – 15 476 пациентов, на амбулаторном уровне – 28 898 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 762 пациента,
- в состоянии крайней степени тяжести – 197 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 122 пациента.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19
На 1 мая 2021 года зарегистрировано 12 новых случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 65 человек.
На 2 мая — 16 человек умерли от коронавирусной инфекции и два человека от пневмонии.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших — 53 083, случаев с летальным исходом — 809, всего выздоровели – 51 820 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области