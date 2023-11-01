18+. Драка на газовой заправке в Костанайской области

Кадр из видео
Инцидент произошел накануне в Рудном.
31 октября 2023 года в городе Рудный на газовой заправке произошел конфликт между водителями из-за очередности, переросший в драку.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции были установлены все участники конфликта. В отношении зачинщика драки возбуждено административное производство по статье 73-1 КоАП РК «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».
Назначена соответствующая экспертиза.
Кроме того, в отношении обоих участников возбуждено административное производство по ст.434 КоАП РК “ Мелкое хулиганство”.
Процессуальное решение примет суд по административным правонарушениям.
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