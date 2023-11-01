18+. Драка на газовой заправке в Костанайской области

Инцидент произошел накануне в Рудном.

31 октября 2023 года в городе Рудный на газовой заправке произошел конфликт между водителями из-за очередности, переросший в драку.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции были установлены все участники конфликта. В отношении зачинщика драки возбуждено административное производство по статье 73-1 КоАП РК «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

Назначена соответствующая экспертиза.

Кроме того, в отношении обоих участников возбуждено административное производство по ст.434 КоАП РК “ Мелкое хулиганство”.

Процессуальное решение примет суд по административным правонарушениям.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.