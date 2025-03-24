Для безопасного пропуска паводковых вод в Костанайской области отремонтировали 18 гидротехнических сооружений, сообщает пресс-служба министерства ирригации и водных ресурсов РК.

Кроме того, в 21 населенном пункте региона завершили возведение дамб для защиты от паводков. Дамбы возведены в 9 районах Костанайской области и городе Рудный. Близятся к завершению работы в селах Шеген, Сарысу и Тауыш Джангельдинского района.

«Тобол-Торгайская бассейновая инспекция утвердила графики работы крупных водохранилищ. Ведется круглосуточный мониторинг гидросооружений», – сообщил заместитель председателя Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Темирлан Абдыкулов.

Напомним, что разработанный Министерством водных ресурсов и ирригации совместно с экспертами и депутатами Парламента проект нового Водного кодекса предусматривает четкое разграничение полномочий государственных и местных исполнительных органов в области борьбы с паводками и засухами.

А именно: министерство водных ресурсов и ирригации через бассейновые водные инспекции контролирует состояние и режим работы гидротехнических сооружений при пропуске и приеме паводковых вод. Кроме того, министерство должно обеспечить направление паводковой воды в водоемы.

Министерство чрезвычайных ситуаций осуществляет предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями и паводками.

Местные исполнительные органы реализуют мероприятия, направленные на предотвращение и защиту от паводковых и талых вод. Проводят санацию (очистку и углубление) поверхностных водных объектов, создают инженерные системы для защиты населенных пунктов, промышленных объектов, сельскохозяйственных угодий и транспортной инфраструктуры от паводковых и талых вод.

Посадку лесных насаждений вместе с МИО осуществляет и Министерство экологии и природных ресурсов.

Министерство сельского хозяйства утверждает рекомендации по оптимальному использованию сельскохозяйственных угодий и производству конкретных видов сельскохозяйственных культур для предотвращения засух.

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