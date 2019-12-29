18 звонков поступило на горячую линию оперативного штаба Костанайской области за минувшие сутки, сообщает 24.kz.

Группа специалистов, в состав которой вошли психологи и сотрудники кризисного центра, приступила к работе через час после крушения самолёта авиакомпании Bek Air. По телефону уточнялись списки погибших и пострадавших.

Реальную помощь получили жители Джангельдинского района, которые потеряли в авиакатастрофе родственника. Уроженец посёлка Кызбель, проживавший в Алматинской области, вместе с семьёй направлялся на новогодние праздники к родителям.

«Мы проработали вопрос со штабом, созданным в аэропорту города Нур-Султан, по принятию и приобретению билетов до города Алматы. Также решили вопрос со штабом Алматы по принятию родственников погибшего для дальнейшего оказания мероприятий. У погибшего Нурбекова также попали в авиакатастрофу жена и 4 детей. Мы установили, где находятся дети, в каком состоянии. И всё по пути движения Нурбекова Адильхана до родственников брата мы ему сообщали»,- говорит начальник управления кризисных ситуаций ДЧС Даулет Турежанов