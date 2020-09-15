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180 предпринимателей наказали за повышение цен на продукты

yandex.kz

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На заседании правительства министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал, как контролируют соблюдение субъектами внутренней торговли размеров предельных розничных цен, передает zakon.kz.

Для стабилизации цен совместным приказом министерств торговли и интеграции, национальной экономики и сельского хозяйства установлены предельные цены на девять социально значимых товаров в период режима чрезвычайного положения. Кроме того, министерством в акиматы направлены предложения по проведению контроля за соблюдением субъектами внутренней торговли размера предельных розничных цен.

Во исполнение данных предложений акиматами и территориальными подразделениями министерства на постоянной основе проводится мониторинг, по итогам которого наложено 180 административных штрафов, — сказал Султанов.

Он напомнил, что с 22 марта текущего года на период действия режима чрезвычайной ситуации введен запрет на экспорт 7 товаров — гречиха, сахар, картофель, лук (чеснок), семена подсолнечника, масло подсолнечное, крупа гречневая, а также ежемесячное квотирование на вывоз товаров — морковь, репа, свекла, капуста, мука пшеничной и мягкая пшеница.

Кроме того, в целях недопущения роста цен с марта по сентябрь текущего года снижена ставка налога на добавленную стоимость с 12% до 8% на импорт и реализацию социально значимых продовольственных товаров, — заключил глава ведомства.

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