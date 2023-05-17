180 тысяч пенсионеров не обратились за выплатами из ЕНПФ. Что будет с их деньгами

В ЕНПФ выявили 180 тысяч пенсионеров, которые получают государственную пенсию, но не обратились за выплатой своих накоплений, сообщает пресс-служба фонда.

«Правительство для граждан» в апреле отправило таким пенсионерам SMS-сообщения, чтобы получить их согласие на проактивную выплату накоплений.

«Идентификация осложняется тем, что далеко не у всех получателей телефонные номера зарегистрированы в базе мобильных граждан. Кроме того, госкорпорация установила, что более 57 тысяч человек выехали на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, следовательно, не получают выплаты из госкорпорации. Среди не получивших пенсионные накопления из ЕНПФ есть около тысячи умерших лиц, чьи наследники также не обратились за выплатой пенсионных накоплений. Ещё одна категория – это лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста и получающие пенсию за выслугу лет», – отметили в ЕНПФ.

ЕНПФ рекомендует своевременно обращаться в ЦОНы по месту жительства для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста.

«В случае, если получатель не обращается за выплатами, пенсионные накопления остаются на его индивидуальном пенсионном счёте и на них продолжает начисляться инвестиционный доход. Пенсионные выплаты из ЕНПФ назначаются со дня обращения и осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений», – отметили в фонде.

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