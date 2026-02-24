181 дом за шесть лет: какие многоэтажки Костаная ждёт ремонт дальше





В Костанае подходит к концу сезон ремонта многоэтажных домов. В этом году работы проводились на зданиях, расположенных на проспектах Абая и Аль-Фараби, а также улицах Майлина, Баймагамбетова, Гоголя и Тауелсиздик.

Сейчас подрядчики, большинство из которых местные, согласовывают установку архитектурной подсветки. Всего на ремонт многоэтажек предусмотрено 1,2 млрд тенге.

Как рассказал заведующий сектором отдела жилищных отношений акимата Костаная Азамат Кузбагаров, договоры с подрядчиками заключены на два года.

— Выделено на этот год около 70–80% от общей суммы. На сегодняшний день сумма этого года полностью освоена. Оставшуюся сумму планируется оплатить в 2027 году. Кроме того, на следующий год переходят три дома — капитальный ремонт фасада и кровли: ул. Баймагамбетова, 185, ул. Майлина, 119 и пр. Аль-Фараби, 136, — сообщил Азамат Кузбагаров.

За счёт бюджета ремонтируют дома, расположенные преимущественно на первых линиях центральных и магистральных улиц города. Дизайн фасадов подбирают с учётом окружающей застройки. Например, при выборе оформления домов на проспекте Аль-Фараби ориентировались на областной русский театр драмы с фасадом терракотового цвета.

При текущем ремонте основное внимание уделяется внешнему виду здания. Капитальный ремонт дополнительно предусматривает утепление.

За последние шесть лет таким образом в Костанае привели в порядок 181 многоэтажный дом.

На 2027 год акимат направил бюджетную заявку на ремонт ещё 20 многоэтажек. Из них пять планируется охватить капитальным ремонтом, 15 — текущим.

— По капитальному ремонту основные улицы будут охвачены — это Тауелсиздик, Гоголя, Баймагамбетова. По текущему — улица Карбышева, проспект Абая на пересечении с улицей Чкалова и проспект Аль-Фараби, — рассказал Азамат Кузбагаров.

При этом фактическое количество домов, которые удастся отремонтировать в 2027 году, будет зависеть от объёма выделенного финансирования.

После завершения работ акимат берёт на себя обязательства по поддержанию отремонтированных домов в соответствующем состоянии. Подрядчики в течение трёх лет обязаны устранять выявленные дефекты независимо от того, проводился текущий или капитальный ремонт.

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