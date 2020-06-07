USD 399.67
EUR 452.95
RUB 5.82
  1. Home
  2. Новости
  3. 183 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

183 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

tengrinews.kz

COVID-2019 в Казахстане

12694 - зарегистрированно

7135 - выздоровевших

53 - летальных случаев

200(+2) - в Костанайской области

В Казахстане за прошедшие сутки (6 июня) выявлено 183 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz.

Прирост составил 1,5 процента.

В разрезе городов и регионов:

Нур-Султан — 38 (1,6 процента)
Алматы — 29 (1 процент)
Карагандинская область — 24 (2,2 процента)
Западно-Казахстанская область — 21 (2,7 процента)
Павлодарская область — 15 (6,2 процента)
Актюбинская область — 13 (3,4 процента)
Шымкент — 10 (1,1 процента)
Восточно-Казахстанская область — 8 (4,5 процента)
Атырауская область — 6 (0,5 процента)
Кызылординская область — 5 (1,1 процента)
Алматинская область — 4 (0,9 процента)
Туркестанская область — 3 (0,8 процента)
Костанайская область — 2 (1 процент)
Мангистауская область — 2 (0,6 процента)
Жамбылская область — 2 (0,5 процента)
Акмолинская область — 1 (0,6 процента)

Всего в стране выявлено 12694 заболевших коронавирусом. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 7135 человек. 53 летальных случая от COVID-19.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

3 километра дорожного полотна отремонтируют в селе Костанайской области
Следующая новость

Минздрав Казахстана начал считать носителей коронавируса по-новому