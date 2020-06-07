183 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

В разрезе городов и регионов:

Нур-Султан — 38 (1,6 процента)

Алматы — 29 (1 процент)

Карагандинская область — 24 (2,2 процента)

Западно-Казахстанская область — 21 (2,7 процента)

Павлодарская область — 15 (6,2 процента)

Актюбинская область — 13 (3,4 процента)

Шымкент — 10 (1,1 процента)

Восточно-Казахстанская область — 8 (4,5 процента)

Атырауская область — 6 (0,5 процента)

Кызылординская область — 5 (1,1 процента)

Алматинская область — 4 (0,9 процента)

Туркестанская область — 3 (0,8 процента)

Костанайская область — 2 (1 процент)

Мангистауская область — 2 (0,6 процента)

Жамбылская область — 2 (0,5 процента)

Акмолинская область — 1 (0,6 процента)

Всего в стране выявлено 12694 заболевших коронавирусом. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 7135 человек. 53 летальных случая от COVID-19.