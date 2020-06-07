183 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

tengrinews.kz
COVID-2019 в Казахстане
12694 - зарегистрированно
7135 - выздоровевших
53 - летальных случаев
200(+2) - в Костанайской области
В Казахстане за прошедшие сутки (6 июня) выявлено 183 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz.
Прирост составил 1,5 процента.
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