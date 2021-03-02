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184 иностранца находились на территории Костанайской области без документов удостоверяющих их личность

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Пять дней сотрудники полиции Костанайской области разъясняли пребывающим в регионе иностранцам и лицам без гражданства, как действует миграционное законодательство в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Такая задача была поставлена перед сотрудниками правоохранительных органов при проведении операции «Мигрант».

Кроме того, они помогали тем, у кого не было ни документов, ни средств для выезда за пределы страны. В итоге 184 человека получили разрешение на временное проживание в Казахстане для различных целей, например, для воссоединения с семьёй, или для работы.

«Также, в рамках взаимодействия с фондом «Дамыту», оказано содействие в востановлении документов удостоверяющих личность, возвращении в страну гражданской принадлежности четырём иностранным гражданам, в том числе гражданину Республики Узбекистан 1990-ого года рождения, гражданину Республики Таджикистан 1985-ого года рождения, и двум гражданам РФ», — сообщил старший инспектор управления миграционной службы ДП Костанайской области Азамат Алиев.

Все эти люди проживали в Костанайской области без документов длительное время. Вместе с казахстанскими представителями международного бюро по правам человека, через посольство, восстановлены документы 56-летнего россиянина. Выявили полицейские и злостных нарушителей миграционного законодательства. За различные нарушения установленных правил РК, к административной ответственности привлечено 43 иностранных гражданина, из которых выдворено за пределы страны 4 правонарушителя. Теперь, они не смогут въехать на территорию РК в течении пяти лет.

Активно помогали миграционным полицейским и сотрудники криминальной полиции. Они, за время операции, отыскали еще и 10 уголовных преступников, которые скрывались от органов преследования, и задержали их. Все задержанные являются гражданами Казахстана.

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