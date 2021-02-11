184 раза превысил скорость россиянин в Костанайской области

Помимо грубого нарушения ПДД, водитель управлял транспортным средством с поддельным страховым полисом. В результате, автомобиль нарушителя водворен на штрафстоянку, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

10 февраля сотрудниками патрульной полиции ДП области Арманом Бектурсыновым и Адилем Жакуповым задержана автомашина марки «Ford Galaxy», под управлением 29-летнего гражданина Российской Федерации. Автоматическими средствами фиксации в период с 20 июня 2020 года по 10 февраля 2021 года зафиксировано 184 нарушения ПДД на сумму 3 миллиона 566 тсяч 285 тенге данным транспортным средством. Также установлено, что водитель управлял транспортным средством с поддельным страховым полисом.

«Автомашина водворена на специализированную стоянку акимата Костаная, правонарушителю вручены уведомления о необходимости уплаты наложенных штрафов. Водитель привлечен к административной ответственности по ст.230 КоАП РК, собран материал за использование поддельного страхового полиса», — отметили в пресс-службе.

За первый месяц 2021 года в отношении транспортных средств иностранных государств АПК «Автоураган» зафиксировано 1 676 нарушений ПДД, из которых оформлено 700 предписаний на общую сумму 10 млн. 209 тыс. 500 тенге. Из которых, 976 нарушений зафиксированы в отношении неустановленных транспортных средств, по транспортным средствам с государственными номерными знаками Российской Федерации — 900 нарушений, Республики Армения — 20, и Республики Кыргызстан — 56.

Отделом административной практики совместно с сотрудниками местной полицейской службы организована работа по внесению неустановленных транспортных средств (без страхового полиса) в систему «Автоураган-РОЗЫСК», для задержания указанных автомобилей, с постановкой их на специализированную стоянку.

Штраф за отсутствие страховки составляет 10 МРП (29 170) для физических лиц в случае её полного отсутствия по статье 230 КоАП РК.

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