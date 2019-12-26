В Костанайской области торговца пиортехникой привлекли к ответственности

В Костанайской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Пиротехника» выявлено 9 фактов нарушений правил оборота гражданских пиротехнических веществ, изъято 111 штук пиротехнических изделий, по которым составлены протокола по ст.196 КоАП РК «Незаконная торговля товарами или иными предметами», сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Операция проходит с 17 декабря и продлится до 3 января 2020 года.

Цель мероприятия — обеспечение общественной безопасности в период проведения новогодних праздников, а также контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных правил оборота гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением. Сотрудниками полиции совместно с противопожарной службой ДЧС создано 57 рейдовых групп.

«Полицейскими среди населения проводится разъяснительная работа правил приобретения и использования пиротехнических изделий, а также о запрете продажи их несовершеннолетним. За 9 дней проведено 168 рейдовых мероприятий, с руководителями развлекательных заведений проведены профилактических беседы на предмет соблюдения мер безопасности при проведении демонстрации фейерверков. Выдано 189 уведомлений о принятии мер личной и имущественной безопасности посетителям заведений и обслуживающему персоналу при использовании пиротехнических изделий», — сообщили в ведомстве.

В ходе проверки стражами порядка в городе Рудном в районе магазина «ГУМ» установлен факт нарушения правил торговли пиротехническими изделиями 36-летним мужчиной. Рудничанин продавал товар без лицензии на торговлю. У мужчины изъято 82 штук не сертифицированной пиротехнической продукции. Правонарушитель привлечен к административной ответственности по статье 196 Ко АП РК.

Полицейские обращаются к гражданам, приобретать только сертифицированную пиротехническую продукцию, при наличии инструкций к ее применению и безопасному обращению. Соблюдать меры противопожарной и личной безопасности.