185 тысяч тенге однократно и 50 тысяч ежегодно. Кто из костанайцев получит новые выплаты?

В управлении координации занятости и соцпрограмм Костанайской области прокомментировали назначение новых выплат.

15 февраля в Казахстане будет праздноваться 35 годовщина со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Воины-афганцы получат к этой дате специальную выплату.

В Костанайской области более 800 человек являются ветеранами афганской войны и для этой категории лиц в этом году будет проводиться ряд мероприятий. Как сообщили в управлении координации занятости и соцпрограмм, в нашем регионе разработан план празднования этой юбилейной даты, чтобы отметить людей, кто участвовал в афганской кампании. Им будут вручены юбилейные медали. Кроме того, к 15 февраля всем ветеранам войны в Афганистане в этом году предусмотрены специальные выплаты.

«Именно к этой юбилейной дате, к 35-летию, будет предусмотрена выплата в сумме 50 МРП для лиц, которые подпадают под действие закона о ветеранах, именно лица, участвующие в афганской войне. Кроме того, уже со следующего года к 15 февраля ежегодно будет предусмотрена выплата для ветеранов афганской войны в сумме 50 тысяч тенге», — сообщила заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Костанайской области Алия Мекебаева.

Ветеранам афганской войны эти средства будут зачисляться на их счета, поэтому куда-то идти, писать заявление, этого не нужно. Это всё сделают местные исполнительные органы по спискам, которые отработаны с государственными органами.

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