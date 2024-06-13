19-летний водитель на Hyundai Creta сбил девочку и влетел в кафе

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, 11 июня около 21:15 часов в городе Костанай по улице Толстого 19-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Creta, не справившись с рулевым управлением выехал на тротуар, где cовершил наезд на 15-летнюю девочку.

В результате ДТП пешеход получила различные травмы.

По данному факту начато досудебное расследование, проводятся все необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

Также в полиции прокомментировали еще одно нарушение, совершенное этим же 19-летним водителем.

За выезд на полосу предназначенную для встречного движения в отношении водителя возбуждено административное производство.

Процессуальное решение примет административный суд.

За это правонарушение ему грозит лишение права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев.

Полицейские призывают соблюдать ПДД.

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