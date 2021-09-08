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Вышла с работы и пропала. 19-летнюю девушку разыскивают в Костанайской области

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Информацию о розыске распространяют волонтёры оперативно-спасательного отряда «Дос». 

Евгения Казачук пропала 25 августа. Она ушла с работы в посёлке Перелески в Денисовском районе.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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