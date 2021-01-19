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19 млн тенге пени списали костанайцам по налоговой амнистии

ru.sputniknews.kz

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Жители областного центра приняли активное участие в налоговой амнистии, которую государство объявило в последние полгода 2020 -го года. По официальным данным управления госдоходов Костаная, костанайцам было списано 75 процентов от всего имеющегося на тот момент долга. В общем жители Костаная заплатили 202 млн тенге основного долга, а списали им 19 млн тенге пени

В июле 2020 года в Казахстане стартовала налоговая амнистия для физических лиц. Списать людям могли пеню, начисленную за налоги на имущество, землю и транспорт. Но только в том случае, если должник заплатит всю сумму основного долга.

«Амнистия была предусмотрена для физических лиц по налогам, тем, у которых была задолженность на 1 января 2020 года. Потому не входили периоды за 2019 год, так как это не входило в условия налогового периода. Например, если задолженность по имущественному налогу была 5 тысяч, по транспортному —  10 тысяч, а по земельному налогу — 15 тысяч тенге, если физлицо заплатило задолженность только по транспортному налогу,  то значит и списание пени произошло по транспортному налогу»,- сказала главный специалист управления госдоходов Костаная Жанна Турганова.

Амнистия длилась лишь полгода — до 1 января 2021 года. Причем жители Костаная активно воспользовались этой возможностью. Обращаться для списания пени никуда не нужно было, достаточно было лишь оплатить основной долг. По итогам, как отмечают в управлении государственных доходов Костаная, около 75 процентов основного долга и пени, обозначенных на начало действия амнистии, были оплачены и списаны. А это больше 19 тыс. счетов . Эти люди заплатит 202 млн тенге основного долга, в ответ государство списало им в общем 19 млн тенге пени.

«Это очень хороший показатель. Были налогоплательщики с минимальной задолженностью, например 2-5 тысяч тенге, но также были и с задолженностью 500 тысяч тенге и вышел. Наибольшее списание было проведено по транспортному налогу»,- говорит Жанна Турганова.

Оставшаяся часть оплаченного долга жителей областного центра приходится на налоги за землю и недвижимость. В общем на них приходится 6,5 млн тенге списанной пени.

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