С наступлением холодов возрастает риск возгорания автомобилей, предупреждает Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Причиной пожара могут стать неисправная электропроводка, утечка топлива или неправильное использование отопительных устройств.
В МЧС рекомендуют регулярно проверять состояние автомобиля, уделяя особое внимание электропроводке, топливной системе и газовому оборудованию. Водителям напоминают, что нельзя прогревать двигатель открытым огнём, использовать самодельные обогреватели и перегружать электросистему машины. В салоне или багажнике должен быть исправный огнетушитель, которым водитель умеет пользоваться.
Если в автомобиле появился запах гари, дым или признаки возгорания, нужно сразу остановиться, заглушить двигатель и выйти из машины вместе с пассажирами. Отойдя на безопасное расстояние, следует позвонить по номеру 101 или 112.
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