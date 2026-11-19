В Мендыкаринском районе полицейские остановили Volkswagen Passat. В автомобиле обнаружили пять разделанных туш животных и гладкоствольное охотничье ружьё МР-155 12-го калибра.

Предварительно, туши могут принадлежать диким кабанам. Вид животных установит экспертиза.

Полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте. Автомобиль, ружьё и туши изъяли.

В Костанайской области проходят оперативно-профилактические мероприятия «Скотокрад» и «Браконьер». Мероприятие «Браконьер» началось 19 ноября.

В полиции напомнили, что охота без разрешительных документов, с превышением установленных лимитов или после окончания сезона может повлечь административную или уголовную ответственность в зависимости от обстоятельств.

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