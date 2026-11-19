В Мендыкаринском районе полицейские остановили Volkswagen Passat. В автомобиле обнаружили пять разделанных туш животных и гладкоствольное охотничье ружьё МР-155 12-го калибра.
Предварительно, туши могут принадлежать диким кабанам. Вид животных установит экспертиза.
Полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте. Автомобиль, ружьё и туши изъяли.
В Костанайской области проходят оперативно-профилактические мероприятия «Скотокрад» и «Браконьер». Мероприятие «Браконьер» началось 19 ноября.
В полиции напомнили, что охота без разрешительных документов, с превышением установленных лимитов или после окончания сезона может повлечь административную или уголовную ответственность в зависимости от обстоятельств.
Опасный прогрев: МЧС предупредило водителей о риске пожаров в холода
Туман и мороз до −10 °C ожидаются в Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.