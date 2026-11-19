В Казахстане подготовили проект постановления о доплатах работникам первичной медико-санитарной помощи. По данным Минздрава, повышение зарплат планируется с 1 января 2027 года, сообщает Zakon.kz.
Доплату за непрерывный стаж предлагают установить для участковых терапевтов и педиатров, врачей общей практики, участковых медсестёр и медсестёр общей практики, а также фельдшеров, акушеров, патронажных и школьных медсестёр.
Размер доплаты предлагается рассчитывать от должностного оклада:
- при стаже свыше двух лет — 20%;
- свыше трёх лет — 30%;
- свыше пяти лет — 50%.
Психологам и социальным работникам участковой службы, которые непосредственно сопровождают пациентов, предлагают доплачивать за психоэмоциональную и физическую нагрузку. Для психологов доплата составит 300% базового должностного оклада , для социальных работников — 200% базового должностного оклада.
В Минздраве рассчитывают, что доплаты помогут удержать специалистов, сократить кадровый дефицит и снизить нагрузку на действующих сотрудников.
Публичное обсуждение проекта продлится до 7 декабря. Проект постановления на портале «Открытые НПА».
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