В Казахстане подготовили проект постановления о доплатах работникам первичной медико-санитарной помощи. По данным Минздрава, повышение зарплат планируется с 1 января 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Доплату за непрерывный стаж предлагают установить для участковых терапевтов и педиатров, врачей общей практики, участковых медсестёр и медсестёр общей практики, а также фельдшеров, акушеров, патронажных и школьных медсестёр.

Размер доплаты предлагается рассчитывать от должностного оклада:

при стаже свыше двух лет — 20% ;

; свыше трёх лет — 30% ;

; свыше пяти лет — 50%.

Психологам и социальным работникам участковой службы, которые непосредственно сопровождают пациентов, предлагают доплачивать за психоэмоциональную и физическую нагрузку. Для психологов доплата составит 300% базового должностного оклада , для социальных работников — 200% базового должностного оклада.

В Минздраве рассчитывают, что доплаты помогут удержать специалистов, сократить кадровый дефицит и снизить нагрузку на действующих сотрудников.

Публичное обсуждение проекта продлится до 7 декабря. Проект постановления на портале «Открытые НПА».

Пять туш неизвестных животных нашли в автомобиле в Костанайской области В Мендыкаринском районе полицейские остановили Volkswagen Passat. В автомобиле обнаружили пять разделанных туш животных и...

Опасный прогрев: МЧС предупредило водителей о риске пожаров в холода С наступлением холодов возрастает риск возгорания автомобилей, предупреждает Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Причиной пожара...