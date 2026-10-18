19 октября в Костанайской области ожидаются дождь и сильный ветер





Утром и днём на западе, севере и востоке области пройдут дожди. Ночью и утром на западе и севере возможен туман.

Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный. На западе, севере и востоке области его скорость составит 15–20 м/с, днём порывы могут достигать 23–28 м/с. Температура воздуха ночью — +2…+7°, на юге области — до −1°, днём — +13…+18°.

В Костанае ожидаются переменная облачность и дождь днём. Ночью температура составит +5…+7°, днём — +16…+18°. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днём порывы — 15–20 м/с.

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